Cade dal balcone e vola da 20 metri | vivo per miracolo a Palermo

Leggi su direttasicilia

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un ragazzo di 22 anni è caduto daldella sua casa ma è rimastosamente. Non è chiaro ancora perché il giovane, classe 1997, sia caduto dal, fatto sta che la sua caduta si sarebbe potuta trasformare in una tragedia se ad attutire la caduta non ci fosse stata una tettoia. La vicenda che ha dell’incredibile si è consumata questo pomeriggio a, nel popolare quartiere di Bonagia. Il ragazzo ha fatto un volo di oltre 20prima di rovinare sulla tettoia che gli ha salvato la vita. Come detto, non si sa perché il ragazzo sia caduto giù. Dopo il botto causato dalla caduta, i vicini di casa si sono affacciati dale hanno visto il ragazzo riverso sulla tettoia ancora. Sono stati subito allertati i soccorsi e i Carabinieri. Un’ambulanza del 118 ha prelevato il ragazzo e lo ha ...