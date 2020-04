Braccio di ferro Pd-5Stelle. Di Stefano all’attacco di Delrio: “Mes Light? Non sa nemmeno di che cosa parla” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non si ferma il Braccio di ferro tra Pd e 5Stelle. Al dramma del coronavirus si aggiunge la guerra interna al governo sulla soluzione allo stallo economico. Dopo l’attacco di Buffagni ai dem, arriva il secondo affondo grillino. Fuoco amico. Questa vola è il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. Di Stefano contro Delrio: Non sai nulla del Mes Stamattina ho sentito il capogruppo del Pd alla Camera Delrio dire il Mes è una disponibilità. ‘Secondo me’, ha detto, ‘è un successo averlo ottenuto senza condizionabilità, ammesso che sia così’. In pratica Delrio ha ammesso candidamente di non sapere nulla. Sul tema della condizionalità. Ma comunque, alla cieca, si è lanciato contro la linea sul Mes del governo e del presidente Conte. La verità è che le condizionalità del Mes ... Leggi su secoloditalia Braccio di ferro tra Sanità e Protezione civile per la app della fase 2

Immigrazione - De Micheli : "Nessun braccio di ferro. I porti sono chiusi alle navi straniere dal 19 marzo e alle Ong abbiamo chiesto di fare riferimento ai loro paesi"

Braccio di ferro tra Sanità e Protezione civile per la app della fase 2

Anomalia Campania. Ci risiamo. Dopo gli interrogativi suscitati dalle ricostruzioni di Repubblica ed il nuovo braccio di ferro con quasi mille laboratori diagnostici privati - che martedì si sono ...

Tutti contro tutti

Lo spettacolo a cui stiamo assistendo in questi giorni è a dir poco sconcertante, visto che in ballo c’è la salute di tutti noi ...

