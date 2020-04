Bari: 80enne piange su una panchina: “non mangio da tre giorni”. Poliziotti gli comprano da mangiare (Di mercoledì 15 aprile 2020) La vicenda è accaduta a Bari, vicino all’Università degli Studi Aldo Moro. Gli agenti della polizia, di pattuglia, hanno notato la presenza di un uomo anziano, un 80enne, che stava seduto su una panchina e si copriva il viso con le mani, perché stava piangendo. Una scena capace di intenerire anche il cuore più duro. I Poliziotti si sono subito avvicinati all’ottantenne e gli hanno domandato cosa fosse successo. È stato allora che l’uomo gli ha confidato che erano 3 giorni che non mangiava, che non sapeva dove andare perché non aveva una casa e che il suo unico figlio viveva a Torino e non lo vedeva da tanto tempo. Commossi da quella scena e da quelle parole, gli agenti hanno deciso di intervenire e si sono recati ad un forno lì vicino, per comprargli da mangiare. Pane e focacce. Un gesto che probabilmente non si ... Leggi su bigodino (Di mercoledì 15 aprile 2020) La vicenda è accaduta a, vicino all’Università degli Studi Aldo Moro. Gli agenti della polizia, di pattuglia, hanno notato la presenza di un uomo anziano, un, che stava seduto su unae si copriva il viso con le mani, perché stavando. Una scena capace di intenerire anche il cuore più duro. Isi sono subito avvicinati all’ottantenne e gli hanno domandato cosa fosse successo. È stato allora che l’uomo gli ha confidato che erano 3 giorni che non mangiava, che non sapeva dove andare perché non aveva una casa e che il suo unico figlio viveva a Torino e non lo vedeva da tanto tempo. Commossi da quella scena e da quelle parole, gli agenti hanno deciso di intervenire e si sono recati ad un forno lì vicino, per comprargli da mangiare. Pane e focacce. Un gesto che probabilmente non si ...

