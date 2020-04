Antonella Elia: ‘Grande Fratello Vip? La fine della mia carriera’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Antonella Elia al Grande Fratello Vip ha sicuramente diviso il pubblico tra chi l’ha apprezzata per le sue fragilità e chi invece ha detestato il suo carattere spesso sopra le righe. La ex gieffina lo sa bene, e ora che l’esperienza nel reality di Canale 5 si è conclusa confessa, intervistata dal settimanale Chi come riporta Fanpage: “Mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare e penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”. Il rapporto con le donne della casa Ha fatto molto discutere il suo rapporto travagliato con le altre donne del programma. Con alcune è riuscita a instaurare un bel rapporto, come Adriana Volpe e Paola Di Benedetto: “Ho già sentito Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un’amica. Quella signora della ... Leggi su tvzap.kataweb “Sempre accanto a me”. Antonella Elia - il commovente ricordo di quella persona speciale che non c’è più

