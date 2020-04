Amici 19, Jacopo Ottonello fa una rivelazione su Maria De Filippi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Jacopo Ottonello racconta, dopo la finale di Amici 19, il rapporto speciale con Maria De Filippi Sesto classificato nell’ultima edizione di Amici 19, Jacopo Ottonello fa delle considerazioni sul suo percorso all’interno del talent show in onda su Canale 5. Ricordiamo il particolare rapporto che c’era tra lui e Maria De Filippi che, al momento della sua eliminazione, si è commossa, definendolo un ragazzo perbene. Il cantante, intervistato da Il Giornale, ha speso altrettante bellissime parole sul conto della conduttrice: “Non ci siamo potuti abbracciare e mi manca. Spero di avere la possibilità di rincontrarla una volta finito il coronavirus. E’ una persona speciale, mi è rimasta dentro. Non avendo la mia famiglia vicino, durante la mia permanenza ad Amici, Maria per me è stata un punto di riferimento. C’è sempre ... Leggi su lanostratv Jacopo - dopo Amici senza freni : De Filippi e cos’è successo con gli allievi

Jacopo dopo Amici 19 : "Mi manca Maria De Filippi e riabbracciarla" -

Amici - Lidia morta fan storica/ Da Jacopo a Martina - i talenti piangono la loro amica (Di mercoledì 15 aprile 2020)racconta, dopo la finale di19, il rapporto speciale conDeSesto classificato nell’ultima edizione di19,fa delle considerazioni sul suo percorso all’interno del talent show in onda su Canale 5. Ricordiamo il particolare rapporto che c’era tra lui eDeche, al momento della sua eliminazione, si è commossa, definendolo un ragazzo perbene. Il cantante, intervistato da Il Giornale, ha speso altrettante bellissime parole sul conto della conduttrice: “Non ci siamo potuti abbracciare e mi manca. Spero di avere la possibilità di rincontrarla una volta finito il coronavirus. E’ una persona speciale, mi è rimasta dentro. Non avendo la mia famiglia vicino, durante la mia permanenza adper me è stata un punto di riferimento. C’è sempre ...

Italia_Notizie : Jacopo dopo Amici 19: 'Mi manca Maria De Filippi e riabbracciarla' - IlContiAndrea : Dalle lacrime di #MariaDeFilippi, ad @annapettinelli che l'ha spronato, l'incontro artistico con @EnricoNigiotti. L… - lemanilegate : RT @fuoridallhype_: jacopo in diretta con la pettinelli con addosso la maglia del serale e lei ‘l’ho avuta anche io sulle spalle quella mag… - valedreamers_ : Domani Jacopo sarà in diretta su radio 101. So che è la radio ufficiale di amici, ma dopo mesi che non hanno messo… - Kalmha : @jacopo_iacoboni @LaStampa Ciò che più allarma è l'infimo grado di coscienza democratica, diffuso tra la maggioranz… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Jacopo Jacopo dopo Amici 19: "Mi manca Maria De Filippi e riabbracciarla" ilGiornale.it Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che suona sui tetti di Roma

Proprio per questo mi sono impegnato, anche grazie al supporto dei miei amici, a pubblicare le mie esibizioni sui social, facebook e youtube principalmente, in modo che tutti possano seguirmi anche da ...

Coronavirus: slitta il tour nell'isola di Jacopo Cullin

ANSA Coronavirus: slitta il tour nell'isola di Jacopo Cullin (ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - E' slittato a data da definire il tour primaverile di "È inutile a dire!", il nuovo sp ...

Proprio per questo mi sono impegnato, anche grazie al supporto dei miei amici, a pubblicare le mie esibizioni sui social, facebook e youtube principalmente, in modo che tutti possano seguirmi anche da ...ANSA Coronavirus: slitta il tour nell'isola di Jacopo Cullin (ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - E' slittato a data da definire il tour primaverile di "È inutile a dire!", il nuovo sp ...