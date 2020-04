UNA VITA: anticipazioni puntata di mercoledì 15 aprile 2020 (Di martedì 14 aprile 2020) anticipazioni puntata 960 di Una VITA di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 15 aprile 2020A casa di Telmo, Padre Bartolomè nasconde qualcosa in un cassetto… Inigo e Tito parlano tra loro di un piano teso vincere un combattimento… Marcelina e Jacinto rientrano ad Acacias e hanno un lieto annuncio da fare: diventeranno marito e moglie! Ramon intende trasferirsi per un po’ di tempo a Parigi… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA: anticipazioni puntata di mercoledì 15 aprile 2020 su Tv Soap. Leggi su tvsoap Una Vita/ Anticipazioni del 15 e 14 aprile 2020 : Samuel colpirà Telmo e Lucia...

Una Vita - la Nuova Stagione : al via martedì 21 aprile il quinto Capitolo della soap

