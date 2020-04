“Troppi immigrati e nessuno pensa al Coronavirus, il governo non perda tempo” (Di martedì 14 aprile 2020) “Troppi immigrati e nessuno pensa al virus“: lo ha affermato il governatore siciliano Nello Musumeci in un’intervista al quotidiano”Libero”. Nel weekend di Pasqua ci sono stati due sbarchi autonomi nella Sicilia orientale, per un totale di circa 200 migranti arrivati e che ora sono stati posti in quarantena. “La posizione mia e del mio governo è chiara: riteniamo che l’unica soluzione possibile di fronte al paventato arrivo di migranti con sbarchi autonomi sia la quarantena su una apposita, idonea nave ormeggiata in rada. Ricevo allarmate telefonate da sindaci e cittadini che temono l’incontrollata gestione della presenza di centinaia di migranti, sul piano della prevenzione sanitaria“. Musumeci spiega di avere trovato “in 24 ore una nave per 488 posti, dotata di protocolli sanitari e di tutte le ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 14 aprile 2020) “Troppial virus“: lo ha affermato il governatore siciliano Nello Musumeci in un’intervista al quotidiano”Libero”. Nel weekend di Pasqua ci sono stati due sbarchi autonomi nella Sicilia orientale, per un totale di circa 200 migranti arrivati e che ora sono stati posti in quarantena. “La posizione mia e del mioè chiara: riteniamo che l’unica soluzione possibile di fronte al paventato arrivo di migranti con sbarchi autonomi sia la quarantena su una apposita, idonea nave ormeggiata in rada. Ricevo allarmate telefonate da sindaci e cittadini che temono l’incontrollata gestione della presenza di centinaia di migranti, sul piano della prevenzione sanitaria“. Musumeci spiega di avere trovato “in 24 ore una nave per 488 posti, dotata di protocolli sanitari e di tutte le ...

