Stati Uniti | l’esercito dei nuovi poveri | in tre settimane 16 milioni di disoccupati

(Di martedì 14 aprile 2020) Lunghe code di persone in attesa di ricevere gratuitamente prodotti alimentari, record nel numero delle richieste dei sussidi di disoccupazione,di famiglie che non riescono più a sostenere le spese degli affitti. È solo una superficiale istantanea degli effetti che la pandemia da Covid-19 sta causando al sistema economico di uno dei Paesi più moderni e sviluppati al mondo: glid’America. L’epicentro dei simboli e della cultura, che più di tutti ha modificato e plasmato i valori delle società occidentali dal dopoguerra, oggi ansima sotto i colpi di un nemico impercettibile, invisibile, che rischia di far crollare come castelli di sabbia convinzioni e sistemi economici e sociali consolidati da tempo. I dati, ripresi dall’agenzia di stampa americana Associated Press, parlano da soli: oltre 6,6di...