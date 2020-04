Si potrà andare al mare in estate? Ombrelloni distanziati di 3 metri e barriere in plexiglass: tutte le proposte per le vacanze (Di martedì 14 aprile 2020) L’Italia sta affrontando una terribile emergenza sanitaria, il nostro Paese sta combattendo a viso aperto da quasi due mesi contro una situazione molto complicata e la speranza è che tutto posso finire il più presto possibile. Il numero di contagi e di morti è in calo nelle ultime settimane, si sta iniziando a intravedere la luce in fondo al tunnel ma chiaramente la nostra vita cambierà anche una volta che saremo usciti da questa fase acuta. Gli italiani, al momento, possono uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, ragioni di salute o casi di stringente necessità (andare a fare la spesa) e pochissime attività sono aperte. Siamo entrati in primavera, le giornate sono sempre più belle, le temperature sono miti e si sta già iniziando a pensare all’estate: si potrà andare in vacanza? Si riuscirà ad andare ... Leggi su oasport Coronavirus vacanze estive - si potrà andare al mare? «Aspettate a prenotare»

Si potrà andare in vacanza e al mare in estate? Quasi impossibile all’estero - limitazioni per gli alberghi : niente buffet - ombrelloni distanziati

Si potrà andare al mare in estate? Come saranno le vacanze col coronavirus? In spiaggia con la mascherina. E in acqua… (Di martedì 14 aprile 2020) L’Italia sta affrontando una terribile emergenza sanitaria, il nostro Paese sta combattendo a viso aperto da quasi due mesi contro una situazione molto complicata e la speranza è che tutto posso finire il più presto possibile. Il numero di contagi e di morti è in calo nelle ultime settimane, si sta iniziando a intravedere la luce in fondo al tunnel ma chiaramente la nostra vita cambierà anche una volta che saremo usciti da questa fase acuta. Gli italiani, al momento, possono uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, ragioni di salute o casi di stringente necessità (a fare la spesa) e pochissime attività sono aperte. Siamo entrati in primavera, le giornate sono sempre più belle, le temperature sono miti e si sta già iniziando a pensare all’: si potràin vacanza? Si riuscirà ad...

OA_Sport : Si potrà andare al mare in estate? Ombrelloni distanziati di 3 metri e barriere in plexiglass: tutte le proposte pe… - Tiziana62622070 : RT @giangoSGV: Ascoltatelo bene: questo signore guiderà la task forse per la ricostruzione economica. Ripeto, ricostruzione economica. C… - 39marconi : RT @AntonioGraziani: @sole24ore ahahahahah, cioè ognuno in spiaggia con la mascherina e circondato da un anello di plexiglass? Ma forse evi… - Maximofivestar : RT @redazioneiene: “Siamo alla follia. Se d’estate, con 40 gradi, chiudiamo le persone in box di plastica muoiono tutti disidratati” ?? #cor… - serventi58 : RT @giangoSGV: Ascoltatelo bene: questo signore guiderà la task forse per la ricostruzione economica. Ripeto, ricostruzione economica. C… -

Ultime Notizie dalla rete : potrà andare Coronavirus, l’«ex» non può scappare con i figli per paura del contagio: diritto di visita anche a Pasqua Il Sole 24 ORE