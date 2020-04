Shenzen | Donadoni | In Cina la vita è tornata quasi alla normalità Tutti

(Di martedì 14 aprile 2020) L'ex Ct della Nazionale italiana e attuale tecnico delloinRoberto; intervenuto ai microfoni di Sky affermando di come lacinese stia tornando;: "Ala situazione si s ...

Ultime Notizie dalla rete : Shenzen Donadoni

Tutto Napoli

Roberto Donadoni, ospite a Casa Sky Sport, ha raccontato i primi giorni di 'normalità' a Shenzen, la città in cui lavora e vive: "Ci stiamo allenando da una decina di giorni, la situazione si sta ..."A Shenzen la situazione si sta tranquillizzando: oramai sono una decina di giorni che siamo tornati in campo ad allenarci. Tutti in città indossano rigorosamente le mascherine, ma la vita è quasi ...