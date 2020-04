Rangnick Milan, la rivelazione: «Sarebbe diventato nuovo allenatore al 99%, ma…» (Di martedì 14 aprile 2020) Clamorosa indiscrezione riguardante il futuro di Rangnick al Milan: le parole di Di Marzio sul mancato approdo del tedesco in rossonero Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena sull’avanzamento della trattativa del Milan per portare Ralph Rangnick sulla panchina del Diavolo. Ecco le parole dell’esperto di mercato. «Se non ci fosse stato lo stop per il Coronavirus, Rangnick al 99% Sarebbe stato l’allenatore del Milan. Si parlava di un accordo raggiunto il 23 dicembre 2019 per far sì che l’allenatore tedesco diventasse il manager dei rossoneri il prossimo anno. Questo stop ha impedito da Rangnick di programmare la stagione rossonera e ha cambiato il budget a sua disposizione. Il Milan ha fatto un sondaggio anche per altri allenatori come Marcelino e Emery ma se fosse per Maldini rimarrebbe Pioli. Il ... Leggi su calcionews24 Il Milan lo insegue - Rangnick frena : a che punto è la trattativa per il nuovo tecnico

Rangnick : «Contatti con Milan ma nessun accordo»

