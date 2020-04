Perché utilizzare l’eparina nella cura dell’infezione da Covid-19 (Di martedì 14 aprile 2020) L’Aifa (l’Agenzia Italiana del Farmaco) ha dato l’ok per uno studio sull’impiego dell’eparina a basso peso molecolare contro il Covid-19. Perché utilizzare un anticoagulante nella cura dell’infezione da Covid-19? Lo studio coinvolgerà 300 pazienti e 14 centri in Italia. Vedrà l’impiego del biosimilare di enoxaparina sodica (Inhixa*) nel trattamento dei pazienti con quadro clinico moderato o severo e sarà coordinato da Pierluigi Viale, ordinario di Malattie Infettive dell’Università di Bologna e direttore dell’Unità Operativa Malattie Infettive del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Ai 14 centri italiani coinvolti nello studio l’eparina sarà fornita gratuitamente dall’azienda farmaceutica Techdow Pharma, filiale italiana della Shenzhen Hepalink Pharmaceutical ... Leggi su 2anews (Di martedì 14 aprile 2020) L’Aifa (l’Agenzia Italiana del Farmaco) ha dato l’ok per uno studio sull’impiego dell’eparina a basso peso molecolare contro il-19. Perchéun anticoagulantedell’infezione da-19? Lo studio coinvolgerà 300 pazienti e 14 centri in Italia. Vedrà l’impiego del biosimilare di enoxaparina sodica (Inhixa*) nel trattamento dei pazienti con quadro clinico moderato o severo e sarà coordinato da Pierluigi Viale, ordinario di Malattie Infettive dell’Università di Bologna e direttore dell’Unità Operativa Malattie Infettive del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Ai 14 centri italiani coinvolti nello studio l’eparina sarà fornita gratuitamente dall’azienda farmaceutica Techdow Pharma, filiale italiana della Shenzhen Hepalink Pharmaceutical ...

