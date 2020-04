Pechino Express 8 | finale | ecco cosa vedremo

(Di martedì 14 aprile 2020): questa sera andrà in onda la puntatadell’adventure game di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardesca. Settimana scorsa i Wedding Planner hanno vinto la puntata, precedendo le Collegiali (penalizzate proprio da Enzo Miccio a metà percorso). Sono finite a rischio eliminazione i Gladiatori e le Top. Enzo e Carolina hanno deciso di eliminare Marco Mazzocchi e Max Giusti per dimostrare di aver sempre agito senza stratege. La tappa eliminatoria ha rispedito in Italia i Gladiatori. Le tre coppie rimaste in gara, Wedding Planner, Top e Collegiali, affrontano l’ultima tappa sudcoreana, la più breve, quella più importante. I viaggiatori partono da Suwon e arrivano a Seoul dopo 84 km. Nella capitale sudcoreana i concorrenti si misurano con le ultime faticosissime missioni. Ospite Seoul Mafia. Dopo un viaggio lungo 7.000 ...

PechinoExpress : Il momento più temuto dai viaggiatori, il più atteso dai più sadici fan di #pechinoexpress ???? I SETTE MOSTRI! Stas… - Raiofficialnews : Le #Collegiali, le #Top e i #WeddingPlanner raggiungono Seoul, dopo un viaggio lungo 7000 km, attraverso tre stagio… - CdGherardesca : I 7 MOSTRI DI PECHINO EXPRESS! Ecco la clip con il momento che aspettavate da ben 8 tappe! La prova più leggendaria… - safewharry : RT @idirntcare: oggi finale di pechino express senza i gladiatori #pechinoexpress - AnnaMiozzo : RT @Ri_Ghetto: Oggi vivo la giornata solo in attesa della finale di Pechino Express -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino Express

Anche a Niccolò Centioni (Rudi Cesaroni) il mondo dello spettacolo sembra non aver riservato troppe gioie: dopo I Cesaroni il giovane attore è apparso in alcuni show Rai (Pechino Express, Notti sul ...Che cosa farà Seoul Mafia a Pechino Express? La finale del docu reality di Rai Due andrà in onda martedì 14 aprile e, per l’appunto, si svolgerà a Seoul, capitalee della Korea del Sud. Non ci è dato ...