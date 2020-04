Nel Tribunale di Milano vietati i colloqui e i rapporti interpersonali

(Di martedì 14 aprile 2020)anche "i" al palazzo di giustizia di. Lo scrive il procuratore Francesco Greco, insiema al dirigente amministrativo Roberto Candido, in una circolare interna, letta dall'AGI, rivolta a tutti gli addetti ai lavori del. "All'interno del palazzo di giustizia - queste le indicazioni fornite - è obbligatorio per tutti l'uso di mascherine e guanti negli spostamenti e nei corridoi. Sonoe i, in modo da evitare il contatto fisico e il contaggio. La consegna di qualsiasi documento cartaceo non va effettuata a mano ma appoggiata su un tavolo dell'ufficio, mantenendo le distanze di sicurezza". Il contenuto della circolare, si legge nella sua parte finale, "va comunicato anche a tutti i magistrati onorari, all'ordine degli avvocati e alla camera penale". Queste regole andranno seguito almeno ...

