Napoli su Under | Di Marzio | Non ha la fase difensiva di Callejon | ma poi perchè

news24_napoli : Gianni Di Marzio: "Karsdorp a me non piace. Under? Non ha la fase… - news24_napoli : Venerato: “Anderson e Under? Ho una notizia dal Napoli! Lozano verso l… - news24_napoli : Calciomercato Napoli: Giuntoli punta Under e Karsdorp #Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Napoli, nel mirino Karsdorp e Under, nell'affare con la Roma può rientrare Hysaj - Notiziedi_it : Napoli-Roma, asse caldissimo: Under e altri due calciatori potrebbero cambiare maglia -

Napoli Under Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Napoli Under