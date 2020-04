Milano | il virus non si ferma e non si sa chi contagia | ma da oggi 60mila persone in più

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Acresce il numero dei contagi, ma non si sa né chi siano i nuoviti né in quali luoghi (lavoro, mezzi pubblici, casa) avvengano le infezioni. Eppure, in questo clima di incertezza che le istituzioni regionali sanitarie non riescono a chiarire, vi sono delle decisioni che paiono quanto meno contraddittorie, se non un vero e proprio salto nel buio. Daad esempio altre 50-nella sola Area metropolitana sono tornate al lavoro, aumentando i potenziali rischi. Mentre per quanto riguarda i contagi all'interno della famiglia, se il tema è isolare lelontano dai propri parenti, perché l'hotel Michelangelo messo a disposizione proprio per questo motivo è semi vuoto?