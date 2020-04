La proposta di Cives | introdurre novità per tornare alla normalità

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 6 minutiNei giorni scorsi si è tenuto in forma digitale il confronto disul documento “Idee oltre l’emergenza”. L’iniziativa si è aperta con le parole di Ettore Rossi, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’Arcidiocesi di Benevento: “Questo è un confronto promosso per riflettere sul post coronavirus che sarà contraddistinto da una emergenza economica e sociale. Rispetto a ciò un aspetto interessante è il fatto che le tecnologie ci consentono di mantenere i contatti e continuare a fare comunità. Tale aspetto resterà anche dopo l’emergenza sanitaria e, se pensiamo alle aree interne, ad esempio, permetterà anche ai piccoli comuni di essere parte della ripresa. C’è, poi, il tema delle persone più fragili a cui ...

civgiulio : I miei auguri per una serena Pasqua di Risurrezione, quest'anno ancora più importanti vista la situazione. Una prop… -

Ultime Notizie dalla rete : proposta Cives

anteprima24.it

Paolo Rizzi, professore dell’Università Cattolica e direttore scientifico di Cives si è augurato, con una battuta “di non tornare alla normalità se per normalità intendiamo lo stato di cose identiche ...Sono le “questioni importanti per la tenuta sociale dei nostri territori” affrontate in un documento dagli appartenenti a “Cives – Laboratorio di formazione ... dignità alle persone”, la prima ...