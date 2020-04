La Costamagna sfregia i morti in Lombardia | Sallusti la distrugge | Riesci a dire grazie?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Uno strepitoso Alessandroa Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4 lunedì 13 aprile. Nel mirino delttore ci finisce Luisella, la quale continuava più o meno esplicitamente ad accusare laper i "troppi" nell'emergenza coronavirus. Tesi contestata con veemenza da, che pretendeva almeno un "" da parte dellaa chi, magari commettendo pur qualche errore, sta passando giorno e notte in prima linea. "Vorrei che si facesse luce sulle responsabilità, perché ci sono accuse sulla regioneche pesano come macigni", alzava il ditino la. Parole che hanno scatenato. "Ma vuoialla regioneche ha salvato migliaia di persone?", urlava nel microfono ilttore. ", ti esce un? Che qui morivano come mosche. ...