IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 20 al 25 aprile 2020

Leggi su tvsoap

(Di martedì 14 aprile 2020)settimanali telenovela Ilda lunedì 20 a sabato 25:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4:15Don Ignacio, Jesus Urrutia, Rosa e Marta vengono convocati in municipio per dare la loro testimonianza, di fronte ad una commissione giudiziaria, su quello che è accaduto alla stazione di Munia, fatta esplodere da alcuni operai anarchici. Anche Adolfo De Los Visos, figlio della marchesa Isabel, si trova nella stessa situazione, tant’è che proprio la madre gli chiede di rimarcare il fatto che Solozabal si sia dichiarato repubblicano ai terroristi. Rosa, già abbastanza presa da Adolfo, spera di incontrare il “marchesino” in municipio e, proprio per tale ragione, decide di indossare uno dei suoi vestiti migliori. Spronato da Adolfo, Tomas racconta al fratello ...