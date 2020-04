Il ministro Boccia pretende chiarezza «altrimenti non è scienza» (Di martedì 14 aprile 2020) Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia non intendeva alimentare polemiche nella sua intervista al Corriere della Sera e lo ha esplicitato nella sua premessa alla risposta sulla scienza. Tuttavia, le sue parole hanno comunque fatto il giro del web e sono sembrate un vero e proprio attacco a chi, in questo momento, si sta occupando della parte tecnico-scientifica dell’emergenza coronavirus. Il ministro Boccia ha sottolineato come dalla scienza si aspetti delle risposte inconfutabili e non tre-quattro opzioni per volta sullo stesso tema. LEGGI ANCHE > La conferenza di Francesco Boccia iniziata con la mascherina della discordia con la regione Lombardia Francesco Boccia sulla scienza, la frase che fa discutere «Chiedo alla comunità scientifica, senza polemica, di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro opzioni per ogni tema – dice ... Leggi su giornalettismo Il ministro Boccia vuole dalla scienza «certezze inconfutabili»

Coronavirus - Ministro Boccia : “Entreremo nella fase 2 dal 4 maggio - non possiamo stare fermi finché non arriva il vaccino”

