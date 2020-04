“Entrò in spogliatoio per salutarci. Terry, Lampard e Drogba piangevano”: il retroscena sull’addio di Mourinho (Di martedì 14 aprile 2020) José Mourinho e il Chelsea. Amore che sembrava destinato a non finire. Eppure nel 2007 il portoghese venne licenziato. Un fulmine a ciel sereno anche per i giocatori dei Blues. Uno che faceva parte di quel gruppo era Steve Sidwell. L’ex centrocampista ha raccontato un retroscena ai microfoni di ‘Voetbalzone’: “Non ho mai sentito tensione o pensato che ci fossero problemi. I giocatori erano con Mourinho, di certo non aveva perso il controllo dello spogliatoio. Quel giorno stavo accompagnando mia moglie all’aeroporto quando sentii la notizia alla radio. Pensai ‘Accidenti, se n’è andato davvero. Cosa succederà adesso?’. Ricordo l’imbarazzo di quando Mourinho è entrato per salutare i giocatori nello spogliatoio. Potevi davvero sentire uno spillo cadere. Era come se qualcuno fosse morto, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 aprile 2020) José Mourinho e il Chelsea. Amore che sembrava destinato a non finire. Eppure nel 2007 il portoghese venne licenziato. Un fulmine a ciel sereno anche per i giocatori dei Blues. Uno che faceva parte di quel gruppo era Steve Sidwell. L’ex centrocampista ha raccontato unai microfoni di ‘Voetbalzone’: “Non ho mai sentito tensione o pensato che ci fossero problemi. I giocatori erano con Mourinho, di certo non aveva perso il controllo dello. Quel giorno stavo accompagnando mia moglie all’aeroporto quando sentii la notizia alla radio. Pensai ‘Accidenti, se n’è andato davvero. Cosa succederà adesso?’. Ricordo l’imbarazzo di quando Mourinho è entrato per salutare i giocatori nello. Potevi davvero sentire uno spillo cadere. Era come se qualcuno fosse morto, ...

