Coronavirus: spostamenti a Pasquetta, 33 sanzionati tra Saronno e dintorni (Di martedì 14 aprile 2020) I carabinieri della Compagnia di Saronno hanno eseguito una serie di controlli straordinari del territorio nella giornata di Pasquetta, per intercettare eventuali spostamenti ingiustificati in violazione ai decreti per il contenimento del contagio da Covid 19, Sono stati effettuati posti di blocco, posti di controllo, pattuglie di prevenzione e continue ispezioni di tutti i luoghi … L'articolo Coronavirus: spostamenti a Pasquetta, 33 sanzionati tra Saronno e dintorni proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus - niente più autocertificazione cartacea : nella fase 2 al vaglio app per monitorare gli spostamenti

Coronavirus - come sarà la Fase 2 : regole - spostamenti - lavoro e tutte le ipotesi su quando inizia

Coronavirus - spostamenti regolati da una app : le uscite scaglionate per età. Ristoranti ok da metà maggio (Di martedì 14 aprile 2020) I carabinieri della Compagnia dihanno eseguito una serie di controlli straordinari del territorio nella giornata di, per intercettare eventualiingiustificati in violazione ai decreti per il contenimento del contagio da Covid 19, Sono stati effettuati posti di blocco, posti di controllo, pattuglie di prevenzione e continue ispezioni di tutti i luoghi … L'articolo, 33traproviene da Il Notiziario.

RaiNews : Per le scuole sempre più probabile la riapertura a settembre #Fase2 #coronavirus - giornalettismo : Il sindaco di #Milano Beppe #Sala non accetta la retorica del 'milanese indisciplinato' e chiede alla #Lombardia di… - VincenzoDeLuca : COVID-19, DIVIETO SPOSTAMENTI DURANTE LE FESTIVITÀ DI PASQUA ?? #CORONAVIRUS: questa mattina ho inviato agli enti e… - Pilipo83 : RT @giornalettismo: Il sindaco di #Milano Beppe #Sala non accetta la retorica del 'milanese indisciplinato' e chiede alla #Lombardia di cam… - ilNotiziarioInd : Coronavirus: spostamenti a Pasquetta, 33 sanzionati tra Saronno e dintorni - -