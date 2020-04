Coronavirus, “sono andato a fare sesso da un’amica”: il verbale della confessione di un giovane diventa un video virale (Di martedì 14 aprile 2020) “Sono andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica“: è questa la giustificazione che un automobilista ha fornito ai poliziotti che l’hanno fermato a Torino nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure anti-Coronavirus organizzati durante il weekend di Pasqua. La vicenda è diventata nota grazie ad un video diventato virale in Rete e girato proprio da uno degli agenti di polizia mentre l’uomo fermato compilava il verbale, confessando di aver lasciato la sua residenza nelle langhe per raggiungere l’amante a Torino. L’agente di polizia autore del video è stato subito identificato, fanno sapere dalla Questura, e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare. Nei prossimi giorni la Questura valuterà se intraprendere eventuali altre azioni legali. L'articolo Coronavirus, ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Gratteri : “Sono consulente gratuito di tutti”

Coronavirus - come i bimbi vivono la quarantena e quali strategie per aiutarli : “Sono contagiati dalle emozioni degli adulti. Serve rassicurare senza nascondere la verità. E accogliere rabbia e disagio”

“Sono positiva al coronavirus”. La famosa giornalista italiana racconta il suo dramma (Di martedì 14 aprile 2020) “Sonoa consumare un rapporto sessuale da una mia amica“: è questa la giustificazione che un automobilista ha fornito ai poliziotti che l’hanno fermato a Torino nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure anti-organizzati durante il weekend di Pasqua. La vicenda è diventata nota grazie ad un video diventato virale in Rete e girato proprio da uno degli agenti di polizia mentre l’uomo fermato compilava il, confessando di aver lasciato la sua residenza nelle langhe per raggiungere l’amante a Torino. L’agente di polizia autore del video è stato subito identificato, fanno sapere dalla Questura, e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare. Nei prossimi giorni la Questura valuterà se intraprendere eventuali altre azioni legali. L'articolo, ...

reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre Dove sono maggiori gli spandimenti di liquami da allevamento intensivo, aumenta l… - CarloCalenda : Proposta a @GiuseppeConteIT. Una sacco di fabbriche in Italia hanno continuato a lavorare con DPI e distanze. Verif… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Come gli sversamenti di liquame dagli allevamenti provocano particolato a… - FelipeMurrelli : RT @RadioSavana: Assessore Sviluppo economico Lombardia #Mattinzoli: 'Quel coglione passa il tempo dietro una scrivania. Non sono mai stato… - Notiziedi_it : Coronavirus, Sala: «I milanesi non sono indisciplinati. Perché in città non si fanno test sierologici?» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “sono Coronavirus Brescia, Pietro Severo Micheli: chi è il medico ribelle salva vite Corriere della Sera