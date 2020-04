Coronavirus, morti al Pio Albergo Trivulzio: la Guardia di Finanza perquisisce la sede (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus morti al Pio Albergo Trivulzio. La Guardia di Finanza di Milano sta svolgendo nella mattina di oggi martedì 14 aprile 2020 alcune perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio, la più nota delle residenze per anziani di Milano. L’attività della Gdf è stata disposta dalla Procura di Milano che indaga su oltre 100 morti sospette per Coronavirus al Trivulzio. Nell’inchiesta della procura di Milano coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che ipotizza i reati di omicidio colposo ed epidemia colposa, è indagato il direttore generale dell’istituto Giuseppe Calicchio. Gli inquirenti stanno verificando eventuali carenze nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza che potrebbero aver determinato un numero di morti elevato tra gli anziani ospiti della struttura. Ricordiamo che nel pieno dell’emergenza ... Leggi su urbanpost Coronavirus Milano | stessi morti della Seconda Guerra Mondiale in 2 mesi

