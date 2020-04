Coronavirus | lieve calo nei morti in Lombardia | 241 in 24 ore ieri erano 280 I nuovi

Leggi su open.online

(Di martedì 14 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 14 aprile Rimangono pressoché stabili icasi di contagio e idecessi daine calano i ricoveri in terapia intensiva. Nel bollettino di oggi, 14 aprile, reso noto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore ci sono stati +1.012positivi (1.262), per un totale di 61.326. Diminuiscono rispetto aanche i casi positivi nella provincia di Milano: sono +189 oggi, oltre alla metà rispetto aquando+481. I dati arrivano a fronte di 214.870 tamponi eseguiti (+3.778 rispetto a). Il bilancio dei decessi raggiunge quota 11.142: oggi si sono registrati +241 casi (+280). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.122 (-21), i ricoverati sono 12.077 (+49). Commentando ...