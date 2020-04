Coronavirus Italia, Lannutti contro gli aiuti dell’Ue: “Diktat dei nipotini di Hitler” (Di martedì 14 aprile 2020) Il senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti ha richiamato ancora una volta l’attenzione a sé con un’affermazione a dir poco indecente. Lannutti, purtroppo, non è la prima volta che inciampa in parole del tutto fuori luogo. E oggi, tra le news sul tema Coronavirus e la battaglia tra l’Italia e l’Ue, troviamo anche lui. Su Facebook infatti ha pubblicato un post offensivo nei confronti della Germania e dei tedeschi, definiti da lui in un primo momento “i nipotini di Hitler”. Dopo essere stato travolto dalle critiche, la didascalia è stata modificata. L’offerta della Merkel, Sant’Angela patrona d’Europa ? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat della Germania e degli Stati canaglia suoi complici! Pubblicato da Elio Lannutti su Martedì 14 aprile 2020 Coronavirus Italia, la gaffe di Elio ... Leggi su urbanpost Coronavirus Italia - continua il calo dei ricoveri nelle terapie intensive I morti sono 602

