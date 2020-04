Coronavirus: Bernini, ‘anche per fase due rischio caos e improvvisazione’ (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Il Comitato di esperti guidato da Colao e chiamato a pilotare l’Italia fuori dall’emergenza è già stato declassato da quasi ministero per la ricostruzione a semplice ufficio studi: si moltiplica così il numero dei consulenti mentre la programmazione della fase due resta avvolta nella nebbia di un governo balbettante”. Lo lamenta Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.“Gli italiani -aggiunge- stanno facendo la loro parte, ma ora esigono giustamente di conoscere quale sarà il loro futuro immediato. In questo senso, la scelta di far riaprire le librerie e non le fabbriche è stata quantomeno opinabile. Il lockdown costa 47 miliardi al mese, il 3,1 per cento del Pil, e le imprese non possono più aspettare. Forza Italia chiede da giorni un piano per la riapertura ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Bernini : Mes va ponderato con cautela - regole insidiose per Italia

Coronavirus : Bernini - ‘Conte spieghi perché ancora nessun soldo a italiani’

Coronavirus Inps sito in crash - privacy utenti violata. Bernini : «Tridico non ha capito la crisi» (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Il Comitato di esperti guidato da Colao e chiamato a pilotare l’Italia fuori dall’emergenza è già stato declassato da quasi ministero per la ricostruzione a semplice ufficio studi: si moltiplica così il numero dei consulenti mentre la programmazione delladue resta avvolta nella nebbia di un governo balbettante”. Lo lamenta Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato.“Gli italiani -aggiunge- stanno facendo la loro parte, ma ora esigono giustamente di conoscere quale sarà il loro futuro immediato. In questo senso, la scelta di far riaprire le librerie e non le fabbriche è stata quantomeno opinabile. Il lockdown costa 47 miliardi al mese, il 3,1 per cento del Pil, e le imprese non possono più aspettare. Forza Italia chiede da giorni un piano per la riapertura ...

AlfonsoSolimeo : Ho appena sentito a @SkyTG24 la #Bernini dire che chi guadagna 80.000€ lordi l'anno fa parte dei, cito, 'poveri del… - angelo_ra_ : Coronavirus, il Pd propone una tassa per i più ricchi ma il M5s si dissocia: 'Non è il momento di chiedere sacrific… - bianca_caimi : RT @TgLa7: Coronavirus: Bernini (Fi), no alla #patrimoniale del Pd - forzatoro8 : RT @TgLa7: Coronavirus: Bernini (Fi), no alla #patrimoniale del Pd - popoloZeta : RT @TgLa7: Coronavirus: Bernini (Fi), no alla #patrimoniale del Pd -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bernini Coronavirus: Bernini, 'anche per fase due rischio caos e improvvisazione' Metro Coronavirus: Bernini, 'anche per fase due rischio caos e improvvisazione'

Lo lamenta Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Gli italiani -aggiunge- stanno facendo la loro parte, ma ora esigono giustamente di conoscere quale sarà il loro futuro immediato.

Il silenzio del Papa. Francesco rinuncia al Resurrexit

E tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus, il Papa ha rivolto “ uno speciale pensiero all’Europa ... Per intenderci l’Altare che sta sotto il baldacchino del Bernini, che come è noto ha la ...

Lo lamenta Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Gli italiani -aggiunge- stanno facendo la loro parte, ma ora esigono giustamente di conoscere quale sarà il loro futuro immediato.E tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus, il Papa ha rivolto “ uno speciale pensiero all’Europa ... Per intenderci l’Altare che sta sotto il baldacchino del Bernini, che come è noto ha la ...