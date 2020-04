Benevento | i volontari della pubblica assistenza omaggiano medici e infermieri VIDEO

nilinki : RT @OIPAonlus: #Benevento, #covid19. Le adozioni sono ferme, ma non gli #abbandoni. Salvati dagli Angeli Blu dell'OIPA, 8 #cuccioli buttati… - lupo2214 : RT @OIPAonlus: #Benevento, #covid19. Le adozioni sono ferme, ma non gli #abbandoni. Salvati dagli Angeli Blu dell'OIPA, 8 #cuccioli buttati… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento volontari

... della Misericordia di Benevento, secolare sodalizio di volontariato attivo nel trasporto e nell'assistenza sanitaria. «L'azienda - è scritto in una nota della società - in questo modo ha voluto ...Anche se non sarà possibile, come per gli anni scorsi, trascorrere un pomeriggio insieme a guardare un cartone animato, i Volontari della CRI di Benevento riusciranno comunque a portare un pensiero ...