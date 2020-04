Axpo Italia, 200 mila euro agli ospedali e a chi e' in difficolta' (Di martedì 14 aprile 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Axpo Italia e' vicina all'Italia che resiste e vuole contribuire concretamente, passo dopo passo, alla lotta contro il Covid-19. Ad oggi, con tutte le azioni fatte sul territorio nazionale ha donato 200 mila euro per sostenere chi sta combattendo in prima linea e chi e' maggiormente in difficolta'. “A questo aiuto – si legge in una nota -, va aggiunto il supporto dato a tutte le famiglie Italiane: l'azzeramento di due mesi di bollette di luce e gas a chi ha sottoscritto la promozione di Solidarieta' Digitale offerta da Pulsee, il brand di fornitura domestica full digital di Axpo Italia”.“In questo momento di emergenza globale, e' di primaria importanza dare e continuare a dare un supporto immediato a coloro che ne hanno piu' bisogno. Abbiamo voluto dare concretamente una mano a chi e' in prima linea in un momento cosi' difficile e a chi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 aprile 2020) GENOVA (ITALPRESS) –e' vicina all'che resiste e vuole contribuire concretamente, passo dopo passo, alla lotta contro il Covid-19. Ad oggi, con tutte le azioni fatte sul territorio nazionale ha donato 200per sostenere chi sta combattendo in prima linea e chi e' maggiormente in'. “A questo aiuto – si legge in una nota -, va aggiunto il supporto dato a tutte le famigliene: l'azzeramento di due mesi di bollette di luce e gas a chi ha sottoscritto la promozione di Solidarieta' Digitale offerta da Pulsee, il brand di fornitura domestica full digital di”.“In questo momento di emergenza globale, e' di primaria importanza dare e continuare a dare un supporto immediato a coloro che ne hanno piu' bisogno. Abbiamo voluto dare concretamente una mano a chi e' in prima linea in un momento cosi' difficile e a chi ...

Notizieditalia : Axpo Italia, 200 mila euro agli ospedali e a chi e’ in difficolta’ - ZerounoTv : Axpo Italia, 200 mila euro agli ospedali e a chi e’ in difficolta’ - Noovyis : (Axpo Italia, 200 mila euro agli ospedali e a chi e' in difficolta') Playhitmusic - - alex459213 : RT @motus_e: Benvenuti in MOTUS-E a #RFI Rete Ferroviaria Italiana e a #Axpo Energy Solutions Italia, operatori che condividono al 100% la… - motus_e : Benvenuti in MOTUS-E a #RFI Rete Ferroviaria Italiana e a #Axpo Energy Solutions Italia, operatori che condividono… -

Ultime Notizie dalla rete : Axpo Italia Da Axpo Italia 200 mila euro per territori - Aziende ed Emergenza Covid19 Agenzia ANSA Al via il più grande impianto fotovoltaico della Svizzera

A.D. di Axpo Italia. “Questa infrastruttura di cui Axpo è pioniere rappresenterà una valida alternativa ai canali tradizionali di approvvigionamento soprattutto di energia green anche nei periodi ...

Axpo Italia sostiene l’Ospedale San Martino di Genova

Al fine di offrire al mercato una proposta commerciale più ampia e flessibile, SMZ Italia ha annunciato la fusione con la spagnola Talleres MYL s.a.u. Al prossi... Professionista del settore della ...

A.D. di Axpo Italia. “Questa infrastruttura di cui Axpo è pioniere rappresenterà una valida alternativa ai canali tradizionali di approvvigionamento soprattutto di energia green anche nei periodi ...Al fine di offrire al mercato una proposta commerciale più ampia e flessibile, SMZ Italia ha annunciato la fusione con la spagnola Talleres MYL s.a.u. Al prossi... Professionista del settore della ...