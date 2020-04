Assegno di divorzio e potenzialità reddituali dell'ex coniuge (Di martedì 14 aprile 2020) di Paolo M. Storani - Quali sono i nuovi orientamenti della Corte di Cassazione in ordine all'Assegno di divorzio ed all'atteggiamento dell'ex coniuge dotato di potenzialità professionali e reddituali? Lo illustra la recente ordinanza della Sez. I Civile della S.C. n. 3661 del 13 febbraio 2020, Pres. Maria Cristina Giancola, Rel. Alberto Pazzi, commentata per LIA Law In Action dalla Collega Avv. Agnese Focante, che ringraziamo sentitamente. Assegno DI divorzio E POTENZIALITA' reddituali dell'EX coniuge dell'Avv. AGNESE FOCANTE Cass. civ., Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3661 Il riconoscimento dell'Assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge si fonda su principi di autodeterminazione e auto-responsabilità. Pertanto, assumono rilievo sia la capacità, di quest'ultimo, di ... Leggi su studiocataldi Cassazione : modificabile l'assegno di mantenimento anche se pende il divorzio (Di martedì 14 aprile 2020) di Paolo M. Storani - Quali sono i nuovi orientamentia Corte di Cassazione in ordine all'died all'atteggiamento'exdotato di; professionali e? Lo illustra la recente ordinanzaa Sez. I Civilea S.C. n. 3661 del 13 febbraio 2020, Pres. Maria Cristina Giancola, Rel. Alberto Pazzi, commentata per LIA Law In Action dalla Collega Avv. Agnese Focante, che ringraziamo sentitamente.DIE POTENZIALITA''EX'Avv. AGNESE FOCANTE Cass. civ., Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3661 Il riconoscimentodiin favore'exsi fonda su principi di autodeterminazione e auto-responsabilità. Pertanto, assumono rilievo sia la capacità, di quest'ultimo, di ...

StudioCataldi : Assegno di divorzio e potenzialità reddituali dell'ex coniuge: di Paolo M. Storani - Quali… - enmacchi : #AvvocatiAccanto “Assegni di mantenimento ed emergenza COVID' l'Avvocato Silvia Santilli spiega come affrontare una… - enmacchi : 'Assegni di mantenimento ed emergenza COVID' l'Avvocato Silvia Santilli spiega come affrontare una momentanea diffi… - Olpus : @Alessandro19_07 @domenico971 @tigella Lei calcoli del genere non li ha mai visti. Ohibò. Non sa forse che dopo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Assegno divorzio Coronavirus e cassa integrazione: l'assegno divorzile può essere ridotto? la Repubblica Assegno di mantenimento moglie e figli 2020 si deve pagare o no la tredicesima

C'è o non c'è la tredicesima per l'assegno di manteimeto a moglie e figli 2020? Il divorzio in una coppia implica diverse conseguenze e se, da una parte, è vero che si torna ‘liberi’, dall’altra, ...

Separazione o divorzio? Oggi, quale conviene di più

L’assegno di mantenimento viene stabilito dopo la separazione mentre l’assegno di divorzio o divorzile viene determinato dopo il divorzio. I criteri per calcolare i due importi sono cambiati dallo ...

C'è o non c'è la tredicesima per l'assegno di manteimeto a moglie e figli 2020? Il divorzio in una coppia implica diverse conseguenze e se, da una parte, è vero che si torna ‘liberi’, dall’altra, ...L’assegno di mantenimento viene stabilito dopo la separazione mentre l’assegno di divorzio o divorzile viene determinato dopo il divorzio. I criteri per calcolare i due importi sono cambiati dallo ...