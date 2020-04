Anticipazioni Tempesta d’amore | trame 20-24 aprile e puntate tedesche

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020)d’amoreitaliane prossima settimana, 20-242020 Tim scombussolerà gli equilibri nelledella prossima settimana did’amore. Per colpa di Franzi la polizia militare scoprirà che il ragazzo ha una malattia, Tim dovrà così abbandonare l’esercito e se la prenderà proprio con l’amica. Nelledal 20 al 24did’amore Franzi sarà in crisi a causa di quanto accaduto con il ragazzo dei suoi sogni. Intanto Christoph proporrà al figlio di trasferirsi al Furstenhof. Tim però finirà per deludere il padre nei nuovi episodi did’amore, disertando una cena di famiglia. Nel frattempo al centro della telenovelas tedesca ci sarà ancora Annabelle. Christoph infatti cercherà un accordo con la dark lady a ...