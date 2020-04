frankgabbani : “Senza trucco e senza inganno è Pasquetta anche quest’anno!” ...un giochino tutto per voi per strapparvi un sorriso… - _MiBACT : In volo sul Vesuvio e dentro Pompei. Anche grazie al @Corriere prosegue il #granvirtualtour del patrimonio cultural… - ItalianAirForce : Come ogni giorno, anche oggi siamo chiamati a svolgere il nostro lavoro. Noi difendiamo i cieli del nostro Paese,… - Affaritaliani : Anche Pasquetta con Affaritaliani 1 milione e 135 mila lettori e... - EARA_IT : RT @pattoscienza: -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Pasquetta Dopo Pasqua, anche Pasquetta con Affaritaliani: 1 milione 135 mila lettori, 2 milioni e mezzo di pagine viste Affaritaliani.it RECORD DI MULTE A PASQUETTA. 87 PERSONE SANZIONATE IN PROVINCIA DI TERAMO

Record di sanzioni a Pasquetta: 87 le multe in provincia di Teramo su 897 controlli. Controllati anche 226 esercizi commerciali e 4 sono stati multati ...

13 aprile: 155 nuovi casi in Toscana. Arezzo e provincia: 8 positivi di cui 1 in città

giorno di Pasquetta: 155 nuovi casi di Covid-19 in Toscana, decisamente meno dei 277 di ieri e che portano il numero dei positivi dall’inizio dell’emergenza a quota 7.390, 23 i nuovi decessi (di meno ...

