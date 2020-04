(Di martedì 14 aprile 2020) Per far ripartire le imprese italianiundial. Oltre a 9.000 metri cubi di gel igienizzante, 456 milioni di guanti, 2,1 milioni di termometri, 250.000 cuffie per contenere i capelli lunghi. Sono i numeri elaborati dal Politecnico di Torino che ha "calcolato i bisogn

RICHIESTE PRESTITI PER LE AZIENDE: Ma è possibile che sia necessario scaricare, stampare un modulo di 8 pagine, f… Se non c'è un'ordinanza ufficiale del governo, la cancellazione economicamente ricade tutto addosso alle aziende re… #Fase2 alle aziende servono un miliardo di #mascherine al mese

In che senso? «Nel senso che la chiusura non esiste più. Non c’è. È finita quando il governo ha delegato alle prefetture l’approvazione delle deroghe per le aziende che ritenevano di dover rimanere ...forte di una solida esperienza alle spalle, fa fruttare saperi e conoscenze, mettendo a punto una tecnologia particolare, all’avanguardia, che consente di sanificare adeguatamente ambienti, quali, ad ...