Al Bano e Charles Goodger in Terra D’Ambra E Di Emozioni, il nuovo singolo sulle bellezze della Lettonia (Di martedì 14 aprile 2020) Da oggi, martedì 14 aprile, è disponibile il nuovo singolo di Al Bano, Terra D’Ambra E Di Emozioni. La canzone è stata scritta da Charles Goodger e Alberto Zeppieri e si focalizza sulle bellezze della Lettonia raccontandone le tradizioni e lo spirito attraverso versi che AlBano Carrisi intona con la sua voce possente. A proposito della fase creativa che ha portato alla pubblicazione di Terra D’Ambra E Di Emozioni, Charles Goodger ha raccontato di quanto un'insegnante di lettone gli chiese di comporre un brano sul Paese. Da lì a poco nacque il brano Land of Amber, un elogio alle tradizioni della Lettonia e al suo popolo. Una volta in Italia, ha poi lavorato fianco a fianco con il paroliere Alberto Zeppieri. Da questa collaborazione è nato il singolo Terra D’Ambra E Di Emozioni, proposto ad AlBano Carrisi. In quanto innamorato ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 aprile 2020) Da oggi, martedì 14 aprile, è disponibile ildi AlD’Ambra E Di. La canzone è stata scritta dae Alberto Zeppieri e si focalizzadella Lettonia raccontandone le tradizioni e lo spirito attraverso versi che AlCarrisi intona con la sua voce possente. A proposito della fase creativa che ha portato alla pubblicazione diD’Ambra E Diha raccontato di quanto un'insegnante di lettone gli chiese di comporre un brano sul Paese. Da lì a poco nacque il brano Land of Amber, un elogio alle tradizioni della Lettonia e al suo popolo. Una volta in Italia, ha poi lavorato fianco a fianco con il paroliere Alberto Zeppieri. Da questa collaborazione è nato ilD’Ambra E Di, proposto ad AlCarrisi. In quanto innamorato ...

