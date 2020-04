Weekend di Pasqua, diverse denunce nel Napoletano: uomo scappa via in bici dalla moglie (Di lunedì 13 aprile 2020) A Napoli l'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine per garantire che le restrizioni dell'ultimo decreto del Governo fossero rispettate, ha portato i suoi frutti. Come comunicato dalla questura del capoluogo di regione campano, infatti, tra ieri, domenica 12 aprile, e oggi, gli agenti di polizia hanno "effettuato diverse sanzioni a persone che non hanno indicato un valido motivo". Tra loro anche due ragazzi che hanno dichiarato di volersi fumare uno spinello. Leggi su fanpage Coronavirus - weekend di Pasqua a casa : sanzionato il 5% dei controllati

