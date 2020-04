Serie A | mercoledì e giovedì riunioni chiave per la ripresa del campionato

Leggi su calcionews24

Mercoledì si riunirà la commissione medica della FIGC mentre il giorno dopo sarà la volta delle componenti federali. LaA riparte? Settimana cruciale per ladellaA. Come riporta Gazzetta.it, mercoledì andrà in scena una riunione della commissione medica della Figc, integrata da medici e scienziati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. L'obiettivo è quello di definire il protocollo da utilizzare come guida per ladegli allenamenti. Il 4 maggio potrebbe essere la data giusta per tornare ad allenarsi. I risultati della riunione della commissione di mercoledì saranno poi analizzate dal tavolo di lavoro di tutte le componenti federali convocato per giovedì. Sempre in settimana anche la Lega diA farà il punto della situazione sulla possibile ripartenza.