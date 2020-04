Romina Power copia Loredana Lecciso: guerra tra le due ex donne di Al Bano [FOTO] (Di lunedì 13 aprile 2020) guerra Tra Romina Power e Loredana Lecciso? La quarantena da Covid-19 ha costretto Romina Power a modificare i suoi piani. Infatti, dopo la finale di Amici 19 la cantante statunitense doveva tornare in America ma la pandemia ha bloccato tutti gli aerei interni e internazionali. Quindi, dopo sei settimane di permanenza a Roma la donna è tornata a vivere nella sua amata Puglia, ovvero nella Tenuta di Cellino San Marco. Il suo trasferimento è stato documentato su Instagram postando delle FOTO del podere di Al Bano e della casetta nel bosco dove al momento vive. Ma gli utenti più attenti hanno notato un dettaglio, giorni prima la sua rivale Loredana Lecciso aveva postato uno scatto mostrando la stessa abitazione facendosi vedere insieme al Maestro Carrisi. Semplice coincidenza o la Power ha voluto lanciare una frecciata velenosa alla salentina? (Continua dopo il post) ... Leggi su kontrokultura Romina Power imita la Lecciso? Gli indizi via social

Romina Power - regalo a sorpresa - impegno - animali e momento nostalgia

