Pogba sul trasferimento alla Juve: «Ecco cosa mi ha detto mia madre» (Di lunedì 13 aprile 2020) Paul Pogba ha raccontato come la sua famiglia ha vissuto il suo passaggio dal Manchester United alla Juventus Intervenuto nel corso del podcast organizzato dal Manchester United, Paul Pogba ha spiegato come la sua famiglia ha reagito al suo addio ai Red Devils per trasferirsi alla Juventus. «Mio fratello, quello che tifa per il Manchester United, mi ha detto che era arrabbiato, anche più di me, quando non giocavo. Mi ha detto ‘Vattene! Tu sei in grado di giocare in questa squadra, se non ti vogliono qui, vattene da qualche altra parte. Vedranno…’. Mia madre mi ha sempre detto ‘Andrai da qualche parte, ma torna’. Mi ha sempre detto così e io le ho sempre risposto ‘Vedremo’. Ma sapete come sono fatte le madri. Mi ha detto ‘Tornerai qui, non ti preoccupare’ e alla fine è andata così. Mi ha detto che ... Leggi su calcionews24 Sagna allo scoperto sul futuro di Pogba : “vuole la Juventus”

