Peti e covid | la teoria della veicolazione del virus attraverso flatulenze

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 13 aprile 2020) Di teorie e supposizioni ne sentiamo tante su questoche ci costringe a casa. Ma adesso torna nuovamente in auge quella del binomio. In Gran Bretagna infatti è stato nuovamente pescato dal cilindro l’argomento per il quale l’aria intestinale dei contagiati di coronapossa veicolare la !malattia. Sebbene dalla Cina giunga la smentita, l’argomento non smette di fare scalpore.: lache fa tremare gli inglesi La Gran Bretagna è sotto shock per il numero sempre più considerevole di morti e contagiati. L’emergenza ha addirittura spinto la Regina Elisabetta ad un discorso in televisione in via del tutto eccezionale. Comunque sia, gli inglesi credono allache mettesulla stessa lunghezza d’onda. Più in particolare si teme che leintestinali facciano male a ...