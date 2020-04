Palazzo Chigi | Discorso di Conte non a reti unificate Riferimento a Mes era inevitabile

(Di lunedì 13 aprile 2020)con una nota ufficiale è tornato oggi a commentare la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppedi venerdì scorso 10 aprile, quella in cui ha annunciato la proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio e ha anche sottolineato la sua posizione sul MES, facendo direttamente il nome di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Nella nota, diffusa "alla luce del dibattito che sistematicamente si crea intorno alle conferenze stampa del presidente del Consiglio", si leggono alcune precisazioni:"Non c’è stata alcuna conferenza stampa anon ha mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente"E viene aggiunto:"Anche questa volta non c'è stata richiesta, da parte della presidenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Chigi

Il 10 aprile “non c’è stata alcuna conferenza stampa a reti unificate” del premier. In ogni caso “Palazzo Chigi non hai chiesto” di trasmettere l’intervento di Giuseppe Conte su tutti i canali in ...Cosi' l'ufficio stampa di palazzo Chigi. "In particolare - continua la nota dell'ufficio stampa di palazzo Chigi - il 10 aprile il presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa, come tante ...