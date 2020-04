Non fate il vaccino per il Coronavirus: sciocchezze complottiste spiegate con l’Articolo 32 (Di lunedì 13 aprile 2020) Era da tempo che non si parlava di teorie complottiste contro il vaccino, se non altro perché in tema Coronavirus da molti questa viene ritenuta l’unica strada percorribile per uscire da quello che in tanti reputano ormai un incubo. Ebbene, dopo alcune bufale sul versante opposto che abbiamo avuto modo di esaminare nelle scorse settimane, Pasquetta 2020 è caratterizzata da una serie di teorie che, a quanto pare, hanno trovato non pochi sostenitori nonostante le evidenze scientifiche dicano tutt’altro. Perché l’invito ad evitare il vaccino anti Coronavirus è folle: Articolo 32 In particolare, si parla di vaccino di massa, nel tentativo di farlo diventare obbligatorio per tutti. A tal proposito, si menziona il famoso Articolo 32 che, agli occhi dei vari analfabeti funzionali che seguono questi dettami, metterebbe davanti a tutto la ... Leggi su bufale Coronavirus : “Fate il pane e la pizza - è meglio che andare dallo psicologo. E’ come ‘fate l’amore non fate la guerra'”

Coronavirus - la frenata di Ursula Von der Leyen : «Non fate piani per le vacanze estive»

Coronavirus - l’appello delle istituzioni : “Non fate sciocchezze” – VIDEO (Di lunedì 13 aprile 2020) Era da tempo che non si parlava di teoriecontro il, se non altro perché in temada molti questa viene ritenuta l’unica strada percorribile per uscire da quello che in tanti reputano ormai un incubo. Ebbene, dopo alcune bufale sul versante opposto che abbiamo avuto modo di esaminare nelle scorse settimane, Pasquetta 2020 è caratterizzata da una serie di teorie che, a quanto pare, hanno trovato non pochi sostenitori nonostante le evidenze scientifiche dicano tutt’altro. Perché l’invito ad evitare ilantiè folle: Articolo 32 In particolare, si parla didi massa, nel tentativo di farlo diventare obbligatorio per tutti. A tal proposito, si menziona il famoso Articolo 32 che, agli occhi dei vari analfabeti funzionali che seguono questi dettami, metterebbe davanti a tutto la ...

annatrieste : A quest'ora 'Buona Pasqua' già ve l'avranno detto, 'Buona Resurrezione' non ve lo dico proprio e allora io vi dico… - ferrazza : Ma come fate a non capire che a Roma erano in coda da prima della quarantena? - La7tv : #coffeebreak @alanfriedmanit sul #Mes 'E' disponibile senza condizionalità solo per la sanità, quindi non conviene… - mocettast : RT @ENobili: Non lo fate il cambio di stagione che tanto si esce per Natale ?? - voidvalee : Ma che cazzo andate a dire che sperate che Robert ricada nella droga. Ma sapete dosare le parole? Mi fate schifo, v… -