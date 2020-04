Napoli | le associazioni | “Scampia senza aiuti alimentari | colpa del sistema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) “Abbiamo bisogno dell’aiuto del Comune. A Scampia e nella Municipalità otto ci sono 900 famiglie a cui stiamo portando dei viveri ma presto potremmo non farcela a sostenere questo sforzo da soli”. A parlare è Ciro Corona, fondatore dell’associazione ‘(R)esistenza anticamorra‘ e membro del ‘Coordinamento territoriale Scampia‘, nato per dare un sostegno alle famiglie in difficoltà in questa crisi sanitaria e sociale. A far parte del coordinamento sono 16 realtà della zona, che da qualche settimana raccolgono cibo da donatori privati. “Siamo in difficoltà perché ad un certo punto le donazioni sono calate dal momento che l’amministrazione comunale – spiega Corona – ha lanciato l’iniziativa #insiememaisoli. La sede della Mostra d’Oltremare, padiglione 6, è ...