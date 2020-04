L'ultimo imperatore: stasera su La7 il film di Bernardo Bertolucci (Di lunedì 13 aprile 2020) Va in onda stasera su La7 alle 21:15 il film L'ultimo imperatore, diretto nel 1987 da Bernardo Bertolucci e vincitore di 9 premi Oscar. In onda stasera su La7, alle 21:15, c'è L'ultimo imperatore, il colossal diretto nel 1987 da Bernardo Bertolucci che, grazie al ritratto dell'imperatore Pu Yi, si aggiudicò ben 9 premi Oscar. Il film inizia nel 1950, su un treno militare che proviene dalla Russia sovietica e si dirige verso la Repubblica Popolare Cinese con alcuni prigionieri a bordo. Tra di loro c'è Aisin-Gioro Pu Yi, l'ultimo imperatore della Cina. Tenta il suicidio tagliandosi le vene, mentre rivive i momenti più importanti del suo glorioso passato. Pechino, 1908: l'anziana imperatrice, nomina suo successore il piccolo Pu-Yi di soli tre anni, un ... Leggi su movieplayer L’ultimo imperatore - chi è l’attore John Lone e come è diventato oggi

Stasera in tv | 13 aprile | L’ultimo imperatore - il colossal di Bertolucci (Di lunedì 13 aprile 2020) Va in ondasu La7 alle 21:15 ilL', diretto nel 1987 dae vincitore di 9 premi Oscar. In ondasu La7, alle 21:15, c'è L', il colossal diretto nel 1987 dache, grazie al ritratto dell'Pu Yi, si aggiudicò ben 9 premi Oscar. Ilinizia nel 1950, su un treno militare che proviene dalla Russia sovietica e si dirige verso la Repubblica Popolare Cinese con alcuni prigionieri a bordo. Tra di loro c'è Aisin-Gioro Pu Yi, l'della Cina. Tenta il suicidio tagliandosi le vene, mentre rivive i momenti più importanti del suo glorioso passato. Pechino, 1908: l'anziana imperatrice, nomina suo successore il piccolo Pu-Yi di soli tre anni, un ...

Stasera_in_TV : LA 7: (21:15) L'ultimo imperatore (Film) #StaseraInTV 13/04/2020 #PrimaSerata #l_ultimoimperatore @La7tv - GuidaTVPlus : 13-04-2020 21:15 #LA7 L'ultimo Imperatore #StaseraInTV - LuciaMosca1 : (Il film storico stasera in TV: 'L'Ultimo Imperatore' lunedì 13 aprile 2020) Segui su: La Notizia -… - LuigiLocatelli : Film stasera in tv: L’ULTIMO IMPERATORE di Bernardo Bertolucci (lun. 13 aprile 2020, tv in chiaro)… - FComposti : Stasera su La7 c'è 'L'ultimo Imperatore' di Bertolucci. 9 David di Donatello, 9 Oscar. -