L'appello di Tiziano Ferro a Conte per i concerti: "Il Governo dia delle risposte, prenda una posizione per noi" (Di lunedì 13 aprile 2020) L'appello di Tiziani Ferro a Conte riguarda la ripresa dell'attività live. L'artista di Latina, ospite di Che Tempo Che Fa, canta Il Conforto - dalla sua case di Los Angeles. Poi chiede al Governo di prendere una posizione a proposito dello svolgimento dei prossimi concerti. Ufficiosamente, tutti gli spettacoli dal vivo in programma in estate sono da considerarsi annullati ma ufficialmente il Governo non ha ancora preso alcuna posizione a riguardo. Il decreto attualmente in vigore è valido fino al 3 maggio e nulla è dato sapere a proposito di ciò che accadrà dopo alle attività che attendono di riprendere, incluse quelle del settore del live. Tiziano Ferro spiega che, non avendo ricevuto indicazioni del Governo, al momento i concerti sono ancora in piedi: è ovvio però che non si terranno. L'artista chiede dunque al ...

Elisa27071981 : RT @ferropausini: Volete sapere il motivo per cui Tiziano Ferro era scazzato ieri e ha fatto l’appello: i ‘fan’ che in ogni diretta gli chi… - ferropausini : Volete sapere il motivo per cui Tiziano Ferro era scazzato ieri e ha fatto l’appello: i ‘fan’ che in ogni diretta g… - Vera_Semprevera : Il governo ascolti l'appello di Tiziano. #CTCF -