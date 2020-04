La virologa Ilaria Capua: “Le stime sono sbagliate. Dovremo adattarci al virus, non il contrario” (Di lunedì 13 aprile 2020) Sul coronavirus torna a pronunciarsi Ilaria Capua, con un affermazione allarmante: “Ogni stima è sbagliata”. La nota virologa Ilaria Capua prova a fornire delle risposte alle domande più comuni sul coronavirus, pur senza poter offrire certezze, tranne una. “Io sapevo che una pandemia sarebbe prima o poi arrivata e che una pandemia ci avrebbe trattato … L'articolo La virologa Ilaria Capua: “Le stime sono sbagliate. Dovremo adattarci al virus, non il contrario” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie "Davanti alla sfilata di bare lo avevamo già capito". Vittorio Feltri - la stoccata alla virologa Ilaria Capua

La virologa Ilaria Capua : «Così la nostra vita dovrebbe adattarsi al Covid-19»

Coronavirus - la virologa Ilaria Capua : “Emergenza non finirà con l’estate” (Di lunedì 13 aprile 2020) Sul coronatorna a pronunciarsi, con un affermazione allarmante: “Ogni stima è sbagliata”. La notaprova a fornire delle risposte alle domande più comuni sul corona, pur senza poter offrire certezze, tranne una. “Io sapevo che una pandemia sarebbe prima o poi arrivata e che una pandemia ci avrebbe trattato … L'articolo La: “Leal, non il contrario” NewNotizie.it.

Corriere : ?? Coronavirus, la virologa Ilaria Capua spiega perché le stime sul virus sono sbagliate, e che cosa ci aspetta in f… - capuanogio : Ilaria #Capua, virologa di fama mondiale, usa una pagina del Corriere per confessare che del #Coronavirus si sa poc… - VanityFairIt : La virologa italiana, oggi direttrice del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, ha spiegat… - ForzaInter : RT @MaxDelPapa: Sì, lo abbiamo capito, se burione dice bianco la virologa infilzata sice nero. Riescono a sbagliare tutti e due e mettono u… - MaxDelPapa : Sì, lo abbiamo capito, se burione dice bianco la virologa infilzata sice nero. Riescono a sbagliare tutti e due e m… -