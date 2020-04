Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 14 aprile 2020: l’ultimatum di Ludovica (Di lunedì 13 aprile 2020) Appassionanti come sempre, le vicende della soap Il Paradiso delle Signore continuano a tenere ogni giorno incollati ai teleschermi una bella fetta di pubblico. Ludovica Brancia è incinta, e mentre Cosimo dubita della sua sincerità, lei non vuole accettare le condizioni di Riccardo. Quest’ultimo, infatti, sembra non avere nessuna intenzione di rinunciare ad Angela, mentre Vittorio deve scegliere fra i tre bikini disegnati da Gabriella quello da far indossare alla modella per il servizio fotografico. Nel frattempo, il marito di Paola, Franco, fa alla Venere una scenata in piena regola… Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 14 aprile 2020: la gravidanza di Ludovica Ludovica Brancia ha annunciato a Riccardo la sua gravidanza, ma Cosimo Bergamini, che ben conosce la natura calcolatrice della ragazza, dubita che dica la verità. Lei, però, ... Leggi su pianetadonne.blog Il Paradiso delle Signore - Francesco Wolf a Tv Soap : “Franco è molto insicuro - per questo è geloso di Paola”

Il Paradiso delle signore trama 14 aprile : Ludovica prende una decisione sul bambino

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 aprile 2020 : Ludovica - incinta - pretende che Riccardo la sposi! (Di lunedì 13 aprile 2020) Appassionanti come sempre, le vicende della soap Ilcontinuano a tenere ogni giorno incollati ai teleschermi una bella fetta di pubblico.Brancia è incinta, e mentre Cosimo dubita della sua sincerità, lei non vuole accettare le condizioni di Riccardo. Quest’ultimo, infatti, sembra non avere nessuna intenzione di rinunciare ad Angela, mentre Vittorio deve scegliere fra i tre bikini disegnati da Gabriella quello da far indossare alla modella per il servizio fotografico. Nel frattempo, il marito di Paola, Franco, fa alla Venere una scenata in piena regola… Il14: la gravidanza diBrancia ha annunciato a Riccardo la sua gravidanza, ma Cosimo Bergamini, che ben conosce la natura calcolatrice della ragazza, dubita che dica la verità. Lei, però, ...

FIMI_IT : Nessuna paura: #andratuttobene, grazie anche alle voci di @elisatoffoli e #TommasoParadiso e all'unione delle azien… - ancora_amen : #GiardinodellEden in ebraico il paradiso (sia quello terrestre originario,sia l'aldilà ultraterreno) viene indicat… - franko_gina : La Terra per i credenti è il Paradiso terrestre e comunque, per tutti, è meravigliosa. Che ci sia stata affidata da… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, Francesco Wolf a Tv Soap: “Franco è molto insicuro, per questo è geloso di Paola” - ornizoe31 : RT @efraccalanza: Ho appreso da #Report che l’olandese -