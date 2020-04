Diego Luna: “Guardare Chernobyl in quarantena è stato un grosso errore” (Di lunedì 13 aprile 2020) L'attore messicano Diego Luna ha raccontato la sua esperienza vedendo la miniserie Chernobyl durante la quarantena. L'attore messicano Diego Luna ha raccontato la sua esperienza vedendo la miniserie Chernobyl durante la quarantena. Lo ha fatto durante une conversazione video con Eric Kohn, caporedattore del sito IndieWire, dove si è parlato della carriera di Luna e di ciò che sta facendo attualmente. L'attore era a Londra quando gli è stato detto di tornare a casa, e prima di partire ha iniziato a guardare la miniserie basata sul disastro nucleare del 1986: "Un grosso errore. Terrificante! In quella serie ho visto le reazioni dei governi al COVID-19. All'inizio, quando dicono che non sta accadendo nulla, che è tutto ... Leggi su movieplayer Cassian Andor - Diego Luna conferma : la serie sarà girata quest'anno

Diego Luna: "Guardare Chernobyl in quarantena è stato un grosso errore"

