Da Giulia De Lellis a Paola Turani | sui social spopola la #PillowChallange | ecco chi sono

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 aprile 2020) In questo particolare periodo in cui tutti siamo costretti a casa per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirusin molti, personaggi famosi e non, che tra le mura delle proprie abitazioni si stanno dilettando in dirette Instagram, video di fitness per tenersi in forma e, non da ultimo, varie challenge. Tra queste negli ultimi giorni stando quella del cuscino la #Pillowchallenge che ha coinvolto anche le influencer italiane di spicco: daDeTra le influencer più criticate per la sua versione giudicata un po’ osé della challenge è stata l’ex gieffina Veronica Graf che ha fatto discutere in queste ore anche per la foto con le mascherine: : Le influencer più originali e particolarmente ironichestate Sonia Lorenzini e Deianira Marzano, la prima al posto del cuscino ha ...