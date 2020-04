Covid-19, da settembre il primo vaccino? Ma attenzione alle illusioni (Di lunedì 13 aprile 2020) (Teleborsa) – La notizia del primo vaccino anti coronavirus disponibile per la fine dell’estate, anche se inizialmente non affatto per tutti, ha decisamente del clamoroso. Ma attenzione ai facili entusiasmi, la prudenza è più mai d’obbligo e la delusione in agguato dietro l’angolo. Già perché appunto un vaccino contro il devastante dilagare del Covid-19, stando a quanto reso noto, sarebbe di fatto già pronto grazie al febbrile lavoro di un’azienda italiana di Pomezia, alle porte di Roma, e a un accordo stretto con il britannico Jenner Institute della Oxford University. Da fine aprile comincerà ad essere direttamente sperimentato sull’uomo, un gruppo di 550 volontari sani reclutati in Gran Bretagna. L’azienda italiana è la Advent-IRBM Science Park SpA, società italiana del settore della ... Leggi su quifinanza C’è il vaccino italiano del Covid-19 - forse disponibile a settembre

In aprile via test su uomo vaccino anti-Covid Italia-Gb. A settembre disponibile per sanitari e forze dell'Ordine

