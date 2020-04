Coronavirus, Gentiloni: Recovery Fund è necessario, non può aspettare (Di lunedì 13 aprile 2020) Paolo Gentiloni, attuale commissario europeo, ha ribadito l’importanza del Recovery Fund come risposta tempestiva ed efficace alla pandemia di Coronavirus che sta attanagliando l’Europa – mentre dal governo continuano ad arrivare conferme in merito. La situazione d’emergenza e di crisi causata dalla pandemia di Coronavirus non può essere affrontata dilazionando le soluzioni troppo in là … L'articolo Coronavirus, Gentiloni: Recovery Fund è necessario, non può aspettare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Gentiloni : “Piano rinascita non può aspettare”

Coronavirus : Gentiloni - ‘in Europa rotto tabù - al lavoro su Recovery Fund’

